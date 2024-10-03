مراجعة مراكز الايواء والنظر في فتح المدارس بالنيل الابيض

ترأس الدكتور الطيب علي عيسى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض رئيس لجنة مراجعة مراكز الايواء والنظر في فتح المدارس، ترأس بقاعة امانة الحكومة بربك ظهر الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة بكامل عضويتها المتمثلة في مفوض العون الانساني بالولاية والمديرين التنفيذيين لمحليتي كوستي وربك، وممثلي الاجهزة الامنية والشرطية والعسكرية، ممثلي المنظمات ومدير قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية ومديري التعليم بالوزارة والمحليات والمناطق التعليمية. وناقش الاجتماع التكاليف الموكلة للجنة بموجب القرار الذي اصدره والي ولاية النيل الابيض الاستاذ عمر الخليفة عبد الله بتاريخ الثامن عشر من شهر سبتمبر المنصرم والذي قضى بعمل هذه اللجنة على حصر مراكز الايواء بالولاية وايجاد المواقع البديلة والنظر في فتح المدارس بالولاية ورفع المقترح في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ هذا القرار .

وناقش الاجتماع بشكل تفصيلي مجمل هذة الاجندة وخرج بمقترحات لتحديد زمن لفتح فصل الصف الثالث للممتحنين لهذا العام للشهادة الثانوية دفعة العام ٢٠٢٣م المؤجلة والتي تم تحديد زمن إمتحاناتها مسبقأ بنهاية هذا العام، وايضا ايجاد البدائل لايواء الوافدين وحصر المراكز والمدارس المطلوبة للامتحانات واعمال الصيانة لاعدادها قبل وقت كافي من بدء الامتحانات

وقال وزير التربية والتوجيه المكلف رئيس اللجنة ان الاجتماع امن على ما جاءت به اللجنة من مقترحات وشدد على الاسراع في إنزالها على ارض الواقع لكسب الوقت وبناء على ذلك سوف يتم عقد اجتماع موسع يوم غدأ مع المنظمات العاملة بالولاية لتفعيل أطر التعاون ونوع التدخلات اللازمة في الامر، كما امن على عقد اجتماع مع اللجنة عقب اجتماع المنظمات لصياغة مخرجات المقترحات التي سوف تخرج بها اللجنة لعرضها على السيد والي الولاية لاجازتها بصورة نهائية وبدء العمل بها.

سونا