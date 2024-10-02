وضع خريطة رقمية موحدة للسودان بغرض الإستفادة القصوى من كافة الموارد

ناقشت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية عدد من الموضوعات تضمنت اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين السودان وتركيا ، فضلا عن مناقشة آليات التعاون بين السودان وتركيا والصين ، إضافة لمناقشة التقرير الختامي لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان .

واضاف دكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي ، في تصريحات صحفية عقب الإجتماع، انه فيما يتعلق بإتفاقيات الشراكة وآليات التعاون مع تركيا والصين تم التفاكر في الأمر واحالته إلى وزارة التعاون الدولي لمزيد من التفصيل وجمع كل الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت سابقا لوضعها موضع التنفيذ .

واضاف أن ملف العلاقات مع تركيا والصين يتطلب الوضع في الاعتبار العلاقات الاستراتيجية بين السودان وهذه الدول والفوائد التي يمكن أن تنتج عن أي اتفاقية .