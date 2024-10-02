سياسية
وضع خريطة رقمية موحدة للسودان بغرض الإستفادة القصوى من كافة الموارد
ناقشت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية عدد من الموضوعات تضمنت اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين السودان وتركيا ، فضلا عن مناقشة آليات التعاون بين السودان وتركيا والصين ، إضافة لمناقشة التقرير الختامي لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان .
واضاف دكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي ، في تصريحات صحفية عقب الإجتماع، انه فيما يتعلق بإتفاقيات الشراكة وآليات التعاون مع تركيا والصين تم التفاكر في الأمر واحالته إلى وزارة التعاون الدولي لمزيد من التفصيل وجمع كل الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت سابقا لوضعها موضع التنفيذ .
واضاف أن ملف العلاقات مع تركيا والصين يتطلب الوضع في الاعتبار العلاقات الاستراتيجية بين السودان وهذه الدول والفوائد التي يمكن أن تنتج عن أي اتفاقية .
وزاد جراهام ان الإجتماع اجاز بعد دراسة معمقة التقرير الختامي للجنة الفنية الخاصة بالمساحة ، مبينا انه تم بعد ذلك رفع التقرير للجهات العليا لعمل ما يلزم للتنفيذ.
وقال ان الاجتماع خلال مناقشة التقرير الختامي للمساحة أكد ان ملف المساحة ملف إستراتيجي ويتطلب دراسة الأراضي داخل الحدود السودانية ، ودراسة الموارد الطبيعية ووضع خريطة رقمية موحدة للبلاد بغرض الإستفادة القصوى من كافة الموارد .
وقال وزير الثقافة والإعلام ان اجتماع اللجان الفنية للقطاعات الوزارية استمع ايضا في اجتماعه اليوم الى إحاطة بمذكرة التفاهم بين مجموعة الصين للإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان ، منوها الى ان السودان سيجني فوائد كثيرة من هذه المذكرة.
سونا
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