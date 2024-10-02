عطبرة .. رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تتفقد مصابي حرب الكرامة وقائد السلاح الطبي يؤكد علي مساندة شباب السودان للجيش

اكدت الأستاذة حواء محمد ادريس رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقفة الشباب والرياضيين مع القوات المسلحة وتابعت لدي تفقدها يوم الاثنين مصابي وجرحي حرب الكرامة بمستشفى عطبرة العسكري دعم ومساندة شباب نهر النيل لجيش الوطن حتي تحرير اراضية من العملاء والمليشيات المسلحة مهنأ الشعب السوداني بالانتصارات التي حققها الجيش علي مستوي العمليات الحربية وعملية تحرير المواطنين من معتقلات المليشيا واثنت الوزيرة علي مستوي الرعاية والخدمات والروح العالية للمصابين والذين أكدوا مواصلة الجهاد والعودة للصفوف الأمامية محافظة وحماية للبلاد.

من جانبه عبر العقيد طبيب حاتم عوض الله قائد المستشفي العسكري عن سعادته بزيارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووفدها المرافق من قيادات الشباب والرياضة مؤكداً أن الزيارة ساهمت في رفع الروح المعنوية للجرحي والمصابين واضاف أن الشعب السوداني أكد في استفتاء وطني دعمة ومساندته لقوات بلادة شاكرا جهود المجلس الأعلى وشباب السودان ودورهم في إنهاء التمرد والمساهمة في عودة الحياة لكل مدن السودان ..

المجلس الأعلى للشباب والرياضة وباسم شباب ورياضي السودان قدم زاد القوة الذي تم توزيعه علي الجرحي في لفته رحب بها المصابين والجرحي.

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