سياسية
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: المسؤولون الأميركيون في كل المستويات يعملون بلا كلل من أجل حل الأزمة السودانية
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ”الشرق” بأن بيريلو يركّز جهوده على مسار يقود لحكم مدني انتقالي في السودان.
– المبعوث الخاص توم بيريلو يبحث في نيروبي وأديس أبابا دفع الجهود الإنسانية في السودان
– المسؤولون الأميركيون في كل المستويات يعملون بلا كلل من أجل حل الأزمة السودانية.
الشرق للأخبار – السودان
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