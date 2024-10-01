وزير الداخلية المكلف يلتقى بمكتبه سفير جمهورية تركيا

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الثلاثاء السيد فاتح يلديز سفير جمهورية تركيا بحضور اللواء شرطة محمد احمد ابكر مدير الادارة العامة للتعاون الدولى.

من جانبه أشاد وزير الداخلية المكلف خلال اللقاء بمواقف تركيا الداعمة والمساندة للشعب السودانى خاصة فى مجال المساعدات الإنسانية التى قدمتها تركيا فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد مجددا التزام وزارة الداخلية بتفعيل كافة الإتفاقيات الثنائية بين وزارتى الداخلية فى البلدين الشقيقين خاصة فى مجال بناء القدرات والتدريب بجانب الإتفاقيات الخاصة بترقية وتطوير وتقنية أعمال الجمارك والدفاع المدنى.

فيما اوضح يلديز متانة العلاقات مع السودان ودعا لتعزيزها فى مجالات العمل الشرطى المختلفة التدريبية والخاصة بمكافحة ومنع الجريمة .

المكتب الصحفي للشرطة