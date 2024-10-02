حزب الأمة يتهم الجيش السوداني

اتهم حزب الأمة القومي، مجموعة ترتدي زي القوات المسلحة، بتصفية مدنيين، في منطقة الحلفايا شمالي الخرطوم، بحجة تعاونهم مع قوات الدعم السريع.

وأدان الحزب في بيان، “الحادثة”، محملاً القوات المسلحة مسؤولية حماية المدنيين، وفقا للأعراف والقوانين، مطالبا بالتحقيق العاجل، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

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