الصين تصدر قواعد بشأن أمن البيانات عبر الإنترنت

أفاد تقرير إخباري بأن الصين تعتزم إصدار لوائح جديدة لإدارة أمن البيانات عبر الإنترنت، توضح الظروف التي يُسمح فيها لكيانات معالجة البيانات عبر الإنترنت بنقل المعلومات الشخصية إلى الخارج.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شركات معالجة بيانات الإنترنت يمكنها تصدير المعلومات الشخصية إلى الخارج لأغراض إدارة الموارد البشرية عبر الحدود، ولتنفيذ التزامات قانونية.

كما يمكن نقل المعلومات الشخصية إلى الخارج في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الصين أو التي تشارك فيها. وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، فإن البيانات التي لم تصنفها السلطات المعنية على أنها “مهمة” لا تتطلب إجراء تقييمات إضافية.

وتروج الصين لخدمات التحقق من الهوية عبر الإنترنت.

وسوف تدخل القواعد حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2025.

بوابة الأهرام