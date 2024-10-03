قوات المليشيا المتمردة تتواجد وتحتمي داخل مباني السفارات بما فيها السفارة الامريكية

تعليق نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السيد مالك عقار حول بيان الأمارات:

(بنسمع من امس في كلام من دويلة الشر والابلسة وكل شيء انه تم الاعتداء على مبنى سفارتهم وده كلام كِدب كبير.. منزل السفارة قاعد في محله وصور الاقمار الصناعية موجودة)

(الكلام ده ذريعة لحاجة لها ما بعدها والاماراتيين بحمروا لينا في الظلام)



(كل السفارات لم تتعرض لشيء ولكن القوات المتمردة تتواجد وتحتمي داخل مباني هذه السفارات بما فيها السفارة الامريكية.)