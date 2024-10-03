إنفاذ الإتفاقيات الموقعة بين الجانبين.. وزير الداخلية المكلف يؤكد متانة العلاقات بين مصر والسودان

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية (المكلف) بمكتبه الاربعاء المستشار تامر منير القنصل العام لجمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء اكد وزير الداخلية متانة ورسوخ العلاقات الثنائية بين السودان ومصر التى ترتكز على أواصر أخوية وروابط إجتماعية أزلية تجمع الشعبين الشقيقين فى شمال الوادى وجنوبه وثمن سيادته الجهود الرسمية والشعبية لإستضافة المواطنين السودانيين بمصر الشقيقة وتقديم كافة الخدمات فى شتى المجالات وجدد حرص واهتمام وزارة الداخلية السودانية بتعزيز وتفعيل الإتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات التدريب وتبادل التجارب وإكتساب الخبرات بهدف تاهيل ورفع قدرات منسوبى الشرطة.

وفى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة) اشار قنصل عام جمهورية مصر الى ضرورة التواصل والتنسيق والتعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين الشقيقين لإنفاذ الإتفاقيات الموقعة بين الجانبين وإقامة ودعم المشاريع الخدمية لاسيما المرتبطة بالأعمال الشرطية والامنية تحقيقا وتعزيزا للعملية الأمنية بكل من مصر والسودان .

المكتب الصحفي للشرطة