سياسية
دنقلا.. مراقبة السلع الإستراتيجية
ترأس المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوى الخير الوقيع بمكتبه الاربعاء إجتماع لجنة مراقبة السلع الإستراتيجية بالمحلية ٬ حيث ناقش الإجتماع تكاليف الإجتماع السابق وموقف السلع.
وفي تصريح لسونا قال مقرر اللجنة سيف الدين عبد الرحمن أنه و بعد النقاش المستفيض من اعضاء اللجنة خرج الإجتماع بعدة توصيات تخص السلع الإستراتيجية و ضبطها و مراقبتها و تفتيشها و التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لضوابط السلع.
سونا
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