دنقلا.. مراقبة السلع الإستراتيجية

وفي تصريح لسونا قال مقرر اللجنة سيف الدين عبد الرحمن أنه و بعد النقاش المستفيض من اعضاء اللجنة خرج الإجتماع بعدة توصيات تخص السلع الإستراتيجية و ضبطها و مراقبتها و تفتيشها و التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لضوابط السلع.

سونا