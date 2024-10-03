والى القضارف بالانابة يستقبل وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة شرق السودان

وتناول اللقاء عدد من الأنشطة والبرامج التى نفذها الصليب الأحمر بالولاية فى الفترة السابقة والمتمثلة فى تقديم خدمات فى المجال الصحى وتقديم الوجبات الغذائية للأطفال الى جانب دعم مركز الاطراف الصناعية والذى تم تسليمه لهيئة الاطراف التعويضية بالولاية علاوة على الانشطة التى يود الصليب الأحمر تنفيذها فى المرحلة المقبلة ورحب الوالى بالانابة بالوفد مشيدا باسهامات اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى خدمة اللاجئين والنازحين والمجتمعات فى مناطق الحرب والكوارث والطوارئ داعيا اياهم الى اجراء تدخلات فى المجالات الخدمية بالولاية لمقابلة الضغط المتزايد على الخدمات بها نظرا للظروف الاستثنائية التى فرضتها الحرب بعد توافد اعداد كبيرة من النازحين من الولايات الاخري الي ولاية القضارف.