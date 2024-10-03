سياسية
والى القضارف بالانابة يستقبل وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة شرق السودان
استقبل والى القضارف بالانابة د. أحمد الأمين آدم بمكتبه ظهر الاربعاء وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعثة شرق السودان برئاسة السيدة نانسى حمد بحضور عدد من المسؤولين بحكومة الولاية.
وتناول اللقاء عدد من الأنشطة والبرامج التى نفذها الصليب الأحمر بالولاية فى الفترة السابقة والمتمثلة فى تقديم خدمات فى المجال الصحى وتقديم الوجبات الغذائية للأطفال الى جانب دعم مركز الاطراف الصناعية والذى تم تسليمه لهيئة الاطراف التعويضية بالولاية علاوة على الانشطة التى يود الصليب الأحمر تنفيذها فى المرحلة المقبلة ورحب الوالى بالانابة بالوفد مشيدا باسهامات اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى خدمة اللاجئين والنازحين والمجتمعات فى مناطق الحرب والكوارث والطوارئ داعيا اياهم الى اجراء تدخلات فى المجالات الخدمية بالولاية لمقابلة الضغط المتزايد على الخدمات بها نظرا للظروف الاستثنائية التى فرضتها الحرب بعد توافد اعداد كبيرة من النازحين من الولايات الاخري الي ولاية القضارف.
من جانبها اكدت السيدة نانسى تواصل برامج وانشطة الصليب الأحمر بالولاية والعمل مع حكومة الولاية لتنفيذ البرامج المستهدفة معلنة عن تبرع الصليب الأحمر بعربة اسعاف لمستشفى الفاو .
سونا
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