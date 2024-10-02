سياسية
ترتيبات لافتتاح مدينة الكرامة (١) للسكن الجامعي بكريمة
التقى والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله بمكتبه الاربعاء وفد الصندوق القومي لرعاية الطلاب.
واكد والي الولاية اهتمام حكومته بقضايا الطلاب والمساهمة في النهوض بالبيئة التعليمية لهم،
وتعرف الوالي خلال اللقاء على اهداف زيارة الوفد للولاية والتي تأتي في إطار الترتيب لافتتاح مدينة الكرامة (١ ) الجامعية بكريمة.
وقال مدير إدارة شؤون الولايات بالصندوق القومي لرعاية الطلاب ،قمر الأنبياء حسن علي ،ان مدينة الكرامة(١) ستكون إضافة حقيقية للبنى التحتية بالولاية، وتوفير السكن لطلاب التعليم العالي بجامعتي دنقلا وعبد اللطيف احمد، وشكر حكومة الشمالية على رعايتها المستمرة لطلاب التعليم العالي.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة