ترتيبات لافتتاح مدينة الكرامة (١) للسكن الجامعي بكريمة

وتعرف الوالي خلال اللقاء على اهداف زيارة الوفد للولاية والتي تأتي في إطار الترتيب لافتتاح مدينة الكرامة (١ ) الجامعية بكريمة.

واكد والي الولاية اهتمام حكومته بقضايا الطلاب والمساهمة في النهوض بالبيئة التعليمية لهم،

وقال مدير إدارة شؤون الولايات بالصندوق القومي لرعاية الطلاب ،قمر الأنبياء حسن علي ،ان مدينة الكرامة(١) ستكون إضافة حقيقية للبنى التحتية بالولاية، وتوفير السكن لطلاب التعليم العالي بجامعتي دنقلا وعبد اللطيف احمد، وشكر حكومة الشمالية على رعايتها المستمرة لطلاب التعليم العالي.

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