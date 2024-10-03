سياسيةمدارات

‏جبريل: القوات المشتركة تكسر عظم المليشيا في مناطق دارفور

2024/10/03
jerbrilibrahim1
دكتور جبريل ابراهيم
قال دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، وزير المالية أن عظم مليشيا الدعم السريع المتمردة انكسر في مناطق بدارفور خلال الايام الماضية ، مهنئا الشعب السوداني بالانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة .
وقال جبريل في تغريدة له على منصة اكس (تويتر) ، ان القوات المشتركة التي قدِمت من الشمال كسرت عظم الأوغاد -في إشارة منه للمليشيا- في معركة منطقة مدو التي استمرّت تسع ساعات .
وأضاف “فعلت المشتركة الشيء نفسه في محلية جبل مون” ، مهنئا الشعب السوداني بهذا النصر المؤزر ، متمنيا أن يتقبل الله الشهداء ويعجل بشفاء الجرحى .
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/10/03