‏جبريل: القوات المشتركة تكسر عظم المليشيا في مناطق دارفور

قال دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، وزير المالية أن عظم مليشيا الدعم السريع المتمردة انكسر في مناطق بدارفور خلال الايام الماضية ، مهنئا الشعب السوداني بالانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة .

وقال جبريل في تغريدة له على منصة اكس (تويتر) ، ان القوات المشتركة التي قدِمت من الشمال كسرت عظم الأوغاد -في إشارة منه للمليشيا- في معركة منطقة مدو التي استمرّت تسع ساعات .