مبادرة لأساتذة الجامعات السودانية لدعم نازحي ومتضرري الحرب

تعهد الاستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف برعاية ودعم مبادرة أساتذة الجامعات السودانية لدعم نازحي ومتضرري الحرب وجدد الوالي ترحيبه ودعمه ومساندته لدى لقائه بمكتبه الاربعاء بمدينة المناقل وفد أساتذة الجامعات برئاسة منسق مكتب الجزيرة الدكتور ياسر عبدالرحمن محمد يوسف لكل مبادرة ترمي لخدمة إنسان الولاية موجها كافة الإدارات المعنية بالايواء بالتنسيق مع المبادرة وتقديم كافة التسهيلات لهم .

فيما أوضح رئيس الوفد ان أساتذة الجامعات بالولايات تجمعوا وشكلوا مكاتب وامانات مضيفا ان مبادرة أساتذة الجامعات تهدف لدعم النازحين ومتضرري الحرب بصفة عامة واساتذة الجامعات بمراكز الإيواء بصفة خاصة مبينا ان الدعم متمثل في الدعم النفسي والمعنوي والمساهمات العينية والدوائية.

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