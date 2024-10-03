ضوابط لمنع تسرب اللاجئين من المعسكرات بكسلا

أكد الاجتماع الذي عقده نائب والي كسلا، الأستاذ عمر عثمان آدم، مع معتمدية شؤون اللاجئين في الولايات الشرقية على ضرورة وضع ضوابط صارمة لمنع تسرب اللاجئين من المعسكرات إلى المدن، وذلك بالتنسيق الكامل مع حكومة الولاية والأجهزة الرسمية.

تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المشتركة المتعلقة باللاجئين، إلى جانب التحديات التي تواجه المعتمدية، خصوصًا في مجال القوى العاملة والتوظيف، نتيجة نقص الميزانيات وإغلاق مكاتب المعتمدية في عدة ولايات بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وأوضح نائب مساعد المعتمد، محمد الحافظ، أن الاجتماع كان مثمرًا وأسفر عن تفاهمات مشتركة مع حكومة الولاية، وتناول القضايا المتعلقة باللاجئين الجنوبيين في معسكر الشجراب، والتحديات المتمثلة في تسرب اللاجئين إلى المدن.

من جانبه، أكد نائب الوالي على أهمية وضع ضوابط صارمة للحد من هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيرًا إلى التحديات الناجمة عن وجود اللاجئين في الولاية منذ عقود، في ظل النقص الكبير في التزامات المجتمع الدولي، وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تجاه اللاجئين والمعسكرات في ولاية كسلا.

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