نداء عاجل من لجنة أبناء حزيرة توتي بالخارج

بسم الله الرحمن الرحيم

*نداء عاجل من لجنة أبناء توتي بالخارج*

*مايزال الدعم السريع يحاصر جزيرة توتي*

*الوفيات تفتك بمواطني جزيرة توتي*

*ارتفاع أعداد الوفيات بسبب الحميات مع انعدام الدواء والغذاء*

*نناشد المنظمات الإنسانية للتدخل لفك حصار جزيرة توتي*

ما زالت جزيرة توتي وسكانها ولأكثر 16 شهر منذ بداية الحرب ترزح تحت الحصار والتعذيب والنهب والترويع الذي تمارسه قوات الدعم السريع، فقد ظلت كل النداءات التي أطلقتها مختلف الجهات ومن ضمنها هذه اللجنة تذهب أدراج الريح، حيث ظلت قوات الدعم السريع تمارس كل صنوف الإذلال والنهب والترويع، ونهب ممتلكات المواطنين. هذا بالإضافة لإغلاقهم لحركة الدخول والخروج من الجزيرة. ونتج عن ذلك نقص حاد في الغذاء والدواء. وأصبحت التكايا – مصدر الغذاء الوحيد مهددة بالتوقف لقلة المواد الغذائية في توتي ونهب المتاجر وترويع التجار. وتتزايد المعاناة لاقترانها بانقطاع الكهرباء منذ شهر يوليو 2023. تسبب ذلك في المزيد من العنت والمشقة للسكان. وفي الأيام الأخيرة نشطت قوات الدعم السريع في نهب البيوت وضرب المواطنين وسرقة أموالهم وممتلكاتهم، وإذلالهم وترويع الجميع دون مراعاة للمرضى وكبار السن والنساء والأطفال. ونتيجة لحصار جزيرة توتي وانعدام الأدوية وقلة الكوادر الطبية ونقص الدوا انتشرت مؤخراً موجة من الحميات الخطيرة التي أدت لوفاة العديد من الموطنين بمعدل 5-10 من المواطنين في اليوم.

عليه فإننا في لجنة أبناء توتي بالخرج نناشد جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية والطبية المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لمساعدة الأهل داخل جزيرة توتي، وفك الحصار عنهم ووقف الموت الجماعي بسبب انعدام الغذاء والأدوية المنقذة للحياة. كما نطالبهم بزيادة الضغط على قوات الدعم السريع لفك حصار عن الأهل والخروج نهائياً من جزيرة توتي باعتبارها منطقة سكنية لا تضم أي من المرافق الحكومية والعسكرية. كما ندعو لاطلاق سراح جميع الأسرى من أبناء توتي وجمع شملهم مع أسرهم.

*اللهم عجل بفك الحصار عن توتي وأهلها وأعد لها الأمن والأمان والاستقرار.*

#فكوا_الحصار_عن_توتي

#توتي_تستغيث

#أطلقوا_سراح_الأسرى

#أنقذوا_سكان_توتي_من_الموت_الجماعي

*لجنة أبناء توتي بالخارج*

Tutivoice@gmail.com