مدير عام قوات الشرطة يشيد بأداء شرطة مرور ولاية البحر الأحمر

تفقد الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين مدير عام قوات الشرطة سير العمل بإدارة شرطة مرور ولاية البحر الأحمر بحضور عدد من أعضاء هيئة الإدارة والقيادة برئاسة قوات الشرطة.

من جانبه رحب مدير مرور الولاية العميد شرطة خالد حمدنا الله عبدالجبار بزيارة السيد المدير العام والوفد المرافق مبديا سعادته بهذه الزيارة وقدم تنويرا مفصلا عن طبيعة العمل برئاسة مرور الولاية والأقسام المرورية ببورتسودان والمحليات وإستعرض من خلال ذلك جهود المرور فى تقديم الخدمات المرورية للمواطنين بجانب ضبط حركة السير والمرور وفك الإختناقات المرورية بالتقاطعات الحاكمة داخل المدينة وقال مدير المرور بالولاية أن إدارته تحرص على إنفاذ برامج التوعية الإرشادية والثقافة المرورية بين المواطنين خاصة شركاء ومستخدمى الطريق تحقيقا للسلامة المرورية وحفظا للأرواح والممتلكات.

من جانبه أشاد مدير عام قوات الشرطة بأداء شرطة مرور الولاية خلال الفترة الماضية التى شهدت إكتظاظ المدينة بكثرة العربات الوافدة إلى الولاية من الولايات المتأثرة بالحرب ودعا سيادته إلى مضاعفة الجهد وتجويد الاداء فى تقديم خدمات مرورية متميزة تلبى رغبات المواطنين وتحقق تطلعاتهم ووجه بضرورة الإلتزام بحسن السير والسلوك وكريم المعاملة مع المواطنين وعكس الوجه المشرق للشرطة وكسب إحترامهم وتقديرهم ووعد سيادته بدعم كافة أنشطة المرور بالولاية بشقيه الداخلى والسريع حتى تتحقق السلامة المرورية .

المكتب الصحفي للشرطة