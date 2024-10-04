الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم تدعم المراكز الصحية بمحلية بحري

تفقد أعضاء لجنة الطوارئ الصحية َوالمراكز والمستشفيات بمحلية بحري وتوزيع الادوية للمراكز العاملة والوقوف على سير العمل والسعي الى توفير النقص في المعدات والاجهزة الطبية وزيادة الامداد الدوائي.

الجدير بالذكر أن هذه المراكز لم تتوقف طيلة فترة الحرب وظلت صامدة حتي هذه اللحظة وتقدم خدماتها المختلفة دون توقف رغم خروج المستشفيات الكبيرة بمحلية بحري.

وتعمل اللجنة علي حل كل المشكلات الصحية التي تواجه المواطنين بتلك المناطق التي تم تطهيرها من التمرد والسعي الي توفير كوادر متخصصة واجهزة طبية متكاملة واعادة فتح مستشفى الشهداء الدروشاب.