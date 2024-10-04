سياسية
الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم تدعم المراكز الصحية بمحلية بحري
تفقد أعضاء لجنة الطوارئ الصحية َوالمراكز والمستشفيات بمحلية بحري وتوزيع الادوية للمراكز العاملة والوقوف على سير العمل والسعي الى توفير النقص في المعدات والاجهزة الطبية وزيادة الامداد الدوائي.
الجدير بالذكر أن هذه المراكز لم تتوقف طيلة فترة الحرب وظلت صامدة حتي هذه اللحظة وتقدم خدماتها المختلفة دون توقف رغم خروج المستشفيات الكبيرة بمحلية بحري.
وتعمل اللجنة علي حل كل المشكلات الصحية التي تواجه المواطنين بتلك المناطق التي تم تطهيرها من التمرد والسعي الي توفير كوادر متخصصة واجهزة طبية متكاملة واعادة فتح مستشفى الشهداء الدروشاب.
وشملت الزيارة مركز الكبيراب ومستشفى الشهداء الذي تعرض لهجوم مباشر من قبل المليشيا المتمردة وتم استهداف الكوادر التي كانت تعمل به وقتل احد الاطباء داخل المعمل والاعتداء بالضرب علي الاخرين.
ويجئ ذلك في ظل الجهود المبذولة من قبل لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم لتقوية النظام الصحي بالولاية المتمثل في تقديم الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة والاصحاح البيئي وتوفير الامداد الطبي والاجهزة والمعدات الطبية وانظمة التشغيل وفرق التقصي والاستجابة للاوبئة ونظام تمويل مالي مستدام وفق المتطلبات عبر نظام معلوماتي دقيق.
سونا
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