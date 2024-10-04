سياسية
مجلس الأمن والسلم الإفريقي: حريصون على حماية مؤسسات الدولة الرسمية
أكد مجلس السلم والأمن الإفريقي حرصه على حماية مؤسسات الدولة الرسمية والمحافظة على تماسكها ، مبينا أن المجلس يدرك أهمية هذا الأمر ويعني ذلك .
وقال السفير محمد جاد رئيس وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي الزائد خلال لقائه مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ببورتسودان الخميس، إن المجلس حريص على وحدة وسيادته وأن هذا الأمر ظاهر في بيانات المجلس .
وقال السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ، إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيكون قريب من السودان خلال الفترة المقبلة لتلمس قضاياه ومشاكله، مؤكدا حرص المجلس على استقرار السودان .
سونا
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