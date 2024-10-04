“دون تردد”.. زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام السلاح النووي

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن قواته سوف تستخدم الأسلحة النووية “دون تردد” إذا تعرضت بلاده لهجوم من كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم تحذيره من أنّه “إذا حاول العدو (..) استخدام قوات مسلحة للتعدّي على سيادة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (…) فإن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستستخدم دون تردّد كلّ قوة هجومية تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية”، مستخدما الاسم الرسمي لبلاده.

وأشارت الوكالة إلى أن تصريح كيم، جاء الأربعاء خلال تفقّده قاعدة تدريب عسكرية للقوات الخاصة غرب بيونغ يانغ.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، هدد خلال عرض عسكري لبلاده في وقت سابق من هذا الأسبوع “بإنهاء النظام الكوري الشمالي” إذا استخدمت بيونغ يانغ الأسلحة النووية.

وقال يون “إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية فهي ستواجه ردا حاسما وساحقا من جيشنا ومن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا”.

ويتمركز عشرات آلاف من العسكريين الأميركيين في كوريا الجنوبية. ولا تمتلك سول أسلحة نووية خاصة بها، لكنها تتمتع بحماية المظلة النووية الأميركية.

ووصلت العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وأعلنت بيونغ يانغ مؤخرا نشر 250 قاذفة صواريخ بالستية على حدودها الجنوبية.

فرانس برس