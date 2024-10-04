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بالصور.. جمارك مطار بورتسودان تحبط تهريب (450) ألف ريالا سعوديا كانت مخبأة بمعلبات لبن مجفف
أحبطت وردية (أركويت) بدائرة جمارك مطار بورتسودان تهريب كمية كبيرة من العملات الأجنبية كانت مخبأة بطريقة إحترافية داخل معلبات لبن مجفف بصحبة راكب كان في طريقه إلى خارج البلاد.
وأشاد مدير عام قوات الجمارك المكلف السيد اللواء صلاح أحمد إبراهيم بالحس الأمني العالي لمنسوبي قوات الجمارك بصالات الوصول والمغادرة بمطار بورتسودان الدولي وعملهم على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية ومراقبة حركة الركاب وضبط حالات التهريب.
كما أثنى مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية السيد اللواء بابكر يوسف بابكر بجهود قوة جمارك مطار بورتسودان، مؤكداً أنهم خط الدفاع الأول ضد كافة المخربين والمهربين والمتلاعبين بالإقتصاد الوطني.
ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر المكلف السيد العميد هشام محمد الحسن أن هذه الضبطية تؤكد بأن قوات الجمارك تمتلك منظومة رائدة في التفتيش الجمركي مشيداً بالحس الأمني العالي لقوات الجمارك بمطار بورتسودان.
وفي كلمته (لإعلام قوات الجمارك) أفاد مدير دائرة جمارك مطار بورتسودان السيد العميد خالد عثمان محمد الفكي أنه ومن خلال العمل الروتيني لقواته في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية للركاب المغادرين والقادمين للبلاد تم الإشتباه بحقيبة تتبع لأحد الركاب المغادرين وذلك بعد أن قام بإفصاح كاذب عن العملات الأجنبية التي بحوزته وبعد التفتيش بحضور صاحب الحقيبة تم العثور على مبلغ (450) ألف ريالا سعوديا كانت مخبأة بطريقة إحترافية بداخل معلبات لبن مجفف في محاولة فاشلة لخداع منسوبي الجمارك، مؤكداً أن قوات الجمارك تقف بالمرصاد لكل المحاولات التهريبية البائسة معتمدةً على كادر محترف من ضباط وضباط صف وأجهزة فحص حديثة.
سونا
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