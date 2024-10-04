بالصور.. جمارك مطار بورتسودان تحبط تهريب (450) ألف ريالا سعوديا كانت مخبأة بمعلبات لبن مجفف

وفي كلمته (لإعلام قوات الجمارك) أفاد مدير دائرة جمارك مطار بورتسودان السيد العميد خالد عثمان محمد الفكي أنه ومن خلال العمل الروتيني لقواته في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية للركاب المغادرين والقادمين للبلاد تم الإشتباه بحقيبة تتبع لأحد الركاب المغادرين وذلك بعد أن قام بإفصاح كاذب عن العملات الأجنبية التي بحوزته وبعد التفتيش بحضور صاحب الحقيبة تم العثور على مبلغ (450) ألف ريالا سعوديا كانت مخبأة بطريقة إحترافية بداخل معلبات لبن مجفف في محاولة فاشلة لخداع منسوبي الجمارك، مؤكداً أن قوات الجمارك تقف بالمرصاد لكل المحاولات التهريبية البائسة معتمدةً على كادر محترف من ضباط وضباط صف وأجهزة فحص حديثة.

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