كباشي في ولاية النيل الأبيض متفقداً الخطوط الأمامية

قام عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بزيارة تفقدية للخطوط الأمامية في ولاية النيل الأبيض. وأعرب عن تقديره للروح المعنوية المرتفعة للجنود، مهنئاً إياهم على الانتصارات التي تحققت في مختلف المحاور والجبهات.

كما تلقى الفريق كباشي خلال لقائه يوم الخميس بضباط وضباط صف وجنود الفرقة 18 مشاة والمستنفرين في الولاية، إحاطة شاملة حول سير العمليات العسكرية، وذلك بحضور اللواء الركن حيدر علي الطريفي، مشرف عمليات النيل الأبيض، واللواء الركن سامي الطيب، قائد الفرقة 18 مشاة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق كباشي وصل اليوم إلى ولاية النيل الأبيض في إطار جولاته التفقدية للفرق والوحدات العسكرية.

سونا