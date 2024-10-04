التوم هجو يستنكر صمت الأفارقة على التآمر الدولي والإقليمي الذي حدث للسودان

استنكر رئيس مسار الوسط بالجبهة الثورية السيد التوم هجو صمت الإتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي على التآمر الدولي والإقليمي الذي حدث للسودان وقاد البلاد إلى حرب الخامس عشر من أبريل .

وقال التوم هجوم في تصريحات صحفية عقب لقاء القوى السياسية والمدنية بوفد مجلس السلم والأمن الإفريقي ببورتسودان الخميس، أن السودانيين ظلموا من قبل المجتمع الدولي والإقليمي مشيرا إلى أن تجميد عضوية السودان في الإتحاد الإفريقي يعد أكبر ظلم .