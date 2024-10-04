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التوم هجو يستنكر صمت الأفارقة على التآمر الدولي والإقليمي الذي حدث للسودان
استنكر رئيس مسار الوسط بالجبهة الثورية السيد التوم هجو صمت الإتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي على التآمر الدولي والإقليمي الذي حدث للسودان وقاد البلاد إلى حرب الخامس عشر من أبريل .
وقال التوم هجوم في تصريحات صحفية عقب لقاء القوى السياسية والمدنية بوفد مجلس السلم والأمن الإفريقي ببورتسودان الخميس، أن السودانيين ظلموا من قبل المجتمع الدولي والإقليمي مشيرا إلى أن تجميد عضوية السودان في الإتحاد الإفريقي يعد أكبر ظلم .
وتساءل التوم هجو عن كيف يتمكن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان من مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يستطيع مخاطبة الإتحاد الإفريقي مبينا أن هذا الأمر لا يستقيم .
واعتبر التوم هجو زيارة وفد المجلس بأنها جاءت متأخرة وفي زمن ضيق قائلا “كنا نتمنى أن تكون هناك مساحة زمنية كافية للوفد حتى تتمكن من تلمس مشاكل وقضايا المواطنين .
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