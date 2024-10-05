مطار عطبرة: لا تأثير في بنيات المطار عقب إستهداف مدينة عطبرة بعدد من المسيرات

أدانت اللجنة العليا لتأهيل وتحديث مطار عطبرة في إجتماعها المنعقد الخميس بقاعة الكوثر التابعة لهيئة مياه الولاية برئاسة المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية رئيس اللجنة ، الهجوم الغاشم الذي إستهدف مدينة عطبرة والذي أفلحت الأجهزة المختصة في إفشاله.

ودعت اللجنة لبحث آليات وشراكات مع المخدمين والإستفادة القصوى من كافة القطاعات الحيوية لدعم البنيات التحتية للمطار وتوفير كافة المطلوبات الفنية المطلوب توفرها في المطارات الدولية. وأشادت اللجنة بمستويات التنفيذ في كافة جوانب المطار والمساهمات الكبيرة لعدد من الجهات ، مناشدة كافة الجهات التي أكدت إلتزامها ضرورة المسارعة في الإيفاء بتكملة مشروع تأهيل وتحديث مطار عطبرة.

سونا