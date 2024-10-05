بالصور.. سيارات ومساعدات اغاثية ضمن الطائرة ال16 من الجسر الجوي الكويتي للسودان

وصلت مطار بورتسودان الطائرة ال16 ضمن الجسر الجوي الكويتي الثاني من المساعدات الإنسانية للسودان لدعم متضرري الحرب والسيول والفيضانات تحمل مساعدات من بينها سيارات ومواد اغاثية من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وقال سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري ان الطائرة تحمل 20 طنا من المساعدات تشمل 4 سيارات دفع رباعي ومواد غذائية وبطانيات تم تسليمها لجمعية الهلال الأحمر السوداني وهي ضمن جسر جوى انطلق في 14 أغسطس الماضي لصالح متضرري السيول والفيضانات التي شهدها السودان خلال موسم الخريف الحالي.

واكد استمرار المساعدات الإنسانية الكويتية التي تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، تجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان.