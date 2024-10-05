جهاز المخابرات بكسلا يلتزم بتنجيل الاستاد الاولمبي للناشئين!

اعلن جهاز المخابرات العامة بولاية كسلا التزامه بتنجيل ملعب كسلا الاولمبي للناشئين وسداد التكلفة المالية للتنجيل(طبيعي) البالغة 8 ملايين و285 الف جنيها بمباركة من المدير العام للجهاز الفريق احمد ابراهيم مفضل.

وقال العميد امن رضوان طيفور بهاقيل مدير الجهاز بولاية كسلا خلال اللقاء التنويري الذي عقده بمكاتب الجهاز بحضور مدير الادارة العامة للشباب والرياضة المهندس ادم جرنوس ورئيس اتحاد الناشئين كسلا عماد كاهن الى جانب عدد من اعضاء الاتحاد ومديري الادارات بالادارة العامة للشباب والرياضة والاعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي ـ قال ان الدعم المقدم من الجهاز جاء عبر مبادرة من اللواء امن عوض ابوزيد مدير دائرة الولايات ويأتي تقديرا لشباب كسلا والمواطنين ويعتبر جزءا في اطار المسؤولية المجتمعية للجهاز. واشار الي اهمية الخطوة في دعم واحدة من القطاعات والشرائح المهمة عبر تهيئة البيئة للاستاد وتطوير كرة القدم. واستعرض بهاقيل الادوار والتضحيات الكبيرة التي قدمها الجهاز في اطار معركة الكرامة من خلال المتحركات الخاصة لافراد الجهاز اوالمشاركة مع القوات المسلحة في كافة الاعمال المتعلقة بحرب الكرامة.

ونوه الي المبادرات التي ظل يطلقها الجهاز في اطار العمل المجتمعي في مختلف الجوانب والمشاركة مع اجهزة الولاية في حملات الاصاح البيئي ومحاربة الاوبئة مؤكدا في ذات الوقت استمرارية الجهاز في دعم ورعاية المبادرات والانشطة الاخرى الثقافية والرياضية والمجتمعية بصورة عامة على مستوى الولاية رغم الظروف التي تمر بها البلاد كاشفا عن الترتيبات التي يعدها الجهاز لدعم العملية التعليمية.

ودعا رضوان القطاع الرياضي عبر اتحاداته المختلفة الى سيادة الروح الوفاقية واشاعة التنافس الذي يخدم القضايا العامة.

من جانبه حيا مدير الادارة العامة للشباب والرياضة المواقف المشهودة لجهاز المخابرات ودعمه لتنجيل الاستاد الاولمبي مبينا ان الخطوة تأتي استكمالا لجهود ودعومات سابقة ظل يقدمها الجهاز في اطار المشاركة الكلية للمؤسسات الامنية في دعم القطاع الرياضي. وقال جرنوس ان الجهاز قام بتشييد عددا من المرافق والمساهمات المتعددة في مختلف مناطق السودان وان هذه الخطوة ليست بالغريبة.

وناشد جرنوس الجميع للمساهمة في خدمات الرياضة والشباب كاشفا عن الدورات الرياضية التي ستنطلق خلال الايام القادمة في منشط الجمباز بدعم من جهاز المخابرات واخرى في الشطرنج بدعم مفوضية اللاجئين.

وعدد جرنوس الجوانب المتعلقة بالبنيات التحتية للاستاد الاولمبي من انارة ومباني ومتابعة دورية لكافة ملحقاته.

وقدم رئيس اتحاد الناشئين شكره لمبادرة جهاز المخابرات ودعم قطاع الشباب والناشئين وقال اننا في الاتحاد اكثر حظا بوجود فرد من افراد الجهاز النشطين الذي يتولى مهمة نائب رئيس الاتحاد.

وكشف كاهن عن اولويات العمل لدى الاتحاد خاصة الاعمال الوطنية والاجتماعية من خلال اقامة دورة ادارية لرفع الحس الوطني اضافة الى مشاركة المجتمع في عدد من الانشطة مضيفا همنا الاجتماعي الوطني مقدم على العمل الرياضي.