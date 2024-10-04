من حق السودان أن يتمتع بعضويته في الاتحاد الإفريقي.. مناوي يؤكد رفض السودان القاطع للتدخلات الدولية السالبة

أكد القائد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور ، رئيس حركة جيش تحرير السودان لوفد مجلس السلم والأمن الإفريقي، رفض السودان القاطع للتدخلات الدولية والإقليمية السالبة وخاصة تدخلات بعض الدول التي تساهم في زيادة إشعال الحرب من خلال تقديم الدعم العسكري لمليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال مناوي في تصريحات صحفية عقب لقائه وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي ببورتسودان اليوم ، إن الوفد جاء حاملاً رسالة من مفوضية الاتحاد الإفريقي مفادها سعي الاتحاد للوصول إلى وقف إطلاق النار والوصول الى حل وفقا لخارطة طريق يحملونها هم .

وأضاف مناوي ، “طرحنا طريقة الحل للمشكلة السودانية ورؤيتنا أن تتم كل الحلول وفق الإرادة السودانية ، وأن الأطراف الدولية والاقليمية يجب أن تكون أطراف مساندة فقط للحل دون تدخل” .

وأضاف حاكم إقليم دارفور “نحن من جانب الحكومة السودانية وخاصة حكومة اقليم دارفور شرحنا آفاق وسبل حل هذه الحرب التي اشعلتها قوات الدعم السريع بعد المحاولة الانقلابية التي نفذتها في الخامس عشر من أبريل بالتعاون مع بعض الدول ومع عدد من النشطاء السياسيين .

وزاد “قدمنا شرحا عن الأوضاع الإنسانية التي نجمت عن حصار الفاشر من قبل مليشا الدعم السريع المتمردة ، وقطع الطرق ، ونهب القوافل الانسانية التي تأتي حتى عبر الحدود .

وقال مناوي “طالبنا الوفد بضرورة رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي” ، مبينا أن الاتحاد الإفريقي هو نادي أفريقي ونحن ننتمي إليه ومن حق السودان أن يتمتع بعضويته في الاتحاد الإفريقي .