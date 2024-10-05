انعقاد المنبر الإعلامى التأسيسى الشهرى لوزارة الداخلية لقوات الدفاع المدنى

أقامت وزارة الداخلية بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان المنبر الإعلامى التأسيسى لقوات الدفاع المدنى بعنوان الدفاع المدنى مهام متعددة وأدوار متجددة تحت شعار وزارة الداخلية معركة البناء والكرامة بتشريف السيد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية (المكلف) وحضور والى ولاية البحر الأحمر والسيد مدير عام قوات الشرطة ومدراء القوات بوزارة الداخلية وسفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة وأعضاء المجلس القومى للدفاع المدنى وقد خاطب السيد وزير الداخلية المكلف رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدنى المنبر مشيرا الى ان الحرب خلفت دمارا كبيرا فى البنية التحتية للدولة وكان لها إفرازات سالبة على الوضع الإنسانى والإجتماعى مضيفا أن أحداث السيول والفيضانات والامطار التى إجتاحت بعض الولايات فاقت كل التوقعات وعمقت وزادت من معاناة المواطنين وخلفت أضرارا كبيرة فى الأرواح والممتلكات وثمن سيادته جهود المجلس القومى للدفاع المدنى الذى يضم فى عضويته العديد من المؤسسات والجهات ذات الصلة فى درء الكوارث والتخفيف من اثارها بتسيير قوافل الدعم والإغاثة وتوفير إحتياجات المتضررين من الخيام والأدوية والمواد التموينية وتقدم سيادته بالشكر للمواقف المشرفة والنبيلة للدول الشقيقة والصديقة التى وقفت إلى جانب الشعب السودانى فى هذه المحنة وخص بذلك كل من روسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا ومصر والكويت.

من جانبه أوضح مدير قوات الدفاع المدنى الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدنى الفريق شرطة (حقوقى) د/ عثمان عطا مصطفى أن قوات الدفاع المدنى تضطلع بمهامها وواجباتها فى درء الكوارث وتأمين سلامة الأرواح والممتلكات والقيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة منها وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدنى وحماية الثروات مؤكدا إستعداد قواته لممارسة صلاحياتها والمشاركة بعمليات التعقيم والتطهير لكافة المناطق التى تشهد عودة المواطنين بولاية الخرطوم لممارسة حياتهم الطبيعية ودعا مدير قوات الدفاع المدنى لخلق شراكة ذكية مع مختلف الأجهزة الإعلامية والتنسيق معها لإعداد رؤية مشتركة من خلال خارطة عمل إعلامية تساعد فى إنفاذ برامج وخطط المجلس القومى للدفاع المدنى فى أداء رسالته تجاه المجتمع.

المكتب الصحفي للشرطة