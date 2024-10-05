تم في ختام الاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية بقاعة الضمان الاجتماعي ببورتسودان، التوقيع على إعلان السودان للمسؤولية المجتمعية “2024م”.

واحتفل المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، بحضور وتشريف ممثل والي البحر الأحمر

الأستاذ فتح الله الحاج الذي خاطب الإحتفال الى جانب ممثل وزارة التنمية الاجتماعية الدكتورة مها شبو ومدير الإدارة العامة للتدريب والإصلاح الإداري بالبحر الأحمر الدكتور مجاهد هارون ومدير المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الدكتور محمود زين العابدين وعدد من المسؤولين والشخصيات والرموز .

و أعربت ممثل وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية الدكتورة مها شبو، عن املها في انفاذ برامج الحماية الاجتماعية مع الشركاء، مشيرة إلى أن الجميع يعلم أهمية المسؤولية المجتمعية في قضايا التنمية، مؤكدة أن الوزارة تدعم برامج ومشروعات المسؤولية المجتمعية بكل المسميات عبر عقد الورش والدورات والتوعية.

واشارت في هذا الخصوص الى عقد سبعة مؤتمرات في إطار المسؤولية المجتمعية عبر تدريب اختصاصيين في المسؤولية المجتمعية كانت في الولايات موضحة ان المؤسسات الحكومية تنسق مع بعضها في إطار الخدمات الاجتماعية ،مبينة أن السودان احوج مايكون للمسؤولية المجتمعية مع المعاناة من الأزمات المتكررة .

من جانبه أكد مدير المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الدكتور محمود زين العابدين إهتمامهم بالعمل الاجتماعي ولاسيما برامج المسؤولية المجتمعية علاوة على دمج قضايا البيئة والاقتصاد والمجتمع مع القيم الثقافية والمؤسسية في تناول مختلف القضايا.

وأشار إلى أن المركز الأفريقي وفي إطار المسؤولية المجتمعية يعمل في محاور التوعية ونشر ثقافة المسؤولية

المجتمعية والتدريب وبناء القدرات إلى جانب المناصرة والدعم الفني ملفتا إلى أنه ومن خلال تلك المحاور تمكن المركز من تقديم دورات تدريبية وبرامج ومبادرات عديدة تتسم بالاتساق والانسجام مع أولويات الدولة وضروريات المرحلة.

علاوة على القيم النبيلة للدولة، مؤكدا على أهمية الإحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية لتأكيد دور الفرد نحو المجتمع فضلا على جعل هذا اليوم إرث تبنى عليه التدخلات المقبلة وتعمق فيه ثقافة العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية التي أصبحت ضرورية لتنمية المجتمعات المحلية ومشاركة في الاعمار والتنمية.

وذكرت ان السودان مقبل على مرحلة مابعد الحرب التي تقتضي وقوف الجميع صفا واحدا لاستنهاض الهمم من أجل إعادة بناء السودان وتعمير مادمرته الحرب. الجدير بالذكر أن الإحتفال شاركت فيه عدة مؤسسات وبمشاركة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية علاوة على مشاركة من منظمات المجتمع المدني وبنك المزارع التجاري .

سونا