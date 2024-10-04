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الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة

2024/10/04
الجاكومي
أكد الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية محمد أحمد الجاكومي بأن الشعب السوداني سينتصر على مليشيا الدعم السريع في نهاية المطاف , مشيرا الى أن الشعب يقف خلف القوات المسلحة في الحرب الجارية الآن وسينتصر في النهاية .
ورفض الجاكومي في تصريحات صحفية عقب لقاء القوى السياسية والمدنية بوفد مجلس السلم والامن الإفريقي ببورتسودان أمس الخميس , أي مجال للإتهام والحديث عن أن الجيش يمارس انتهاكات إنسانية , مبينا ان الجيش يعمل على حماية المواطن السوداني أينا وجد .
وقال الجاكومي إن القوى السياسية والمدنية عبروا للمجلس عن رفضهم لموقف المجلس والإتحاد الإفريقي تجاه الحرب بالسودان وعدم إدانة الجرائم والمجازر التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في حق السودانيين .
وزاد بأن القوى طالبت بضرورة زيارة مجلس السلم والأمن الافريقي للمدن الامنة ليقف على أحوال المواطنين والوقوف على آثار الحرب , وحتى يتعرف المجلس على طبيعة الحرب ودور الأطراف فيها , منوها الى ان لجوء المواطنين الى مواقع سيطرة الجيش تدلل على أن مواقع الجيش تحظى بالسلام والطمأنينة وان الجيش يمارس دور الحماية للمواطنين .
سونا

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