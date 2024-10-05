عاليا أبونا: مساواة القوات المسلحة بالمليشيا المتمردة لا يستقيم

أكدت عاليا حسن أبونا رئيسة مبادرة نساء السودان الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، أن القوات المسلحة تمثل سيادة الدولة ورمزيتها، وأن مسؤوليتها في هذه الحرب هو الدفاع عن المواطنين ومقدرات البلاد، مطالبة بعدم مساواة القوات المسلحة بالمليشيا المتمردة، مشيرة الى أن هذا الامر لا يستقيم.

وقالت عاليا في تصريحات صحفية عقب اجتماع القوى السياسية والمدنية بوفد مجلس السلم والأمن الإفريقي الخميس ,

وأكدت أن القوى السياسية والمدنية تمسكت بضرورة فك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي مطالبة الإتحاد ومجلس السلم أن قوما بدور إيجابي وان يتفاعلا مع الأزمة السودانية .

وأضافت أن القوى السياسية والمدنية أبدت تحفظاتها على التدخلات الخارجية السالبة في الحرب منوهة الى أن القوى أكدت لوفد مجلس السلم بضرورة أن ينبع الحل من داخل السودان وبحوار سوداني جامع دون تدخلات سالبة .

سونا