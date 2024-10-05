عقار يشهد إفتتاح المنتدى السنوي للسلم والأمن الأفريقي

وأوضح وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين في تصريح صحفى أن الجلسة الافتتاحية شهدت مشاركة عدة دول ومنظمات وعدد من وزراء الخارجية والدفاع بحضور رئيس المنظمة ثابو امبيكي