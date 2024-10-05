سياسية
عقار يشهد إفتتاح المنتدى السنوي للسلم والأمن الأفريقي
شهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للسلم والأمن الأفريقي الذي تنظمه مؤسسة ثابو امبيكي.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين في تصريح صحفى أن الجلسة الافتتاحية شهدت مشاركة عدة دول ومنظمات وعدد من وزراء الخارجية والدفاع بحضور رئيس المنظمة ثابو امبيكي
وتناولت الجلسة أوضاع السلم والأمن في أفريقيا والتحديات التى تواجهها أفريقيا لاسيما التدخلات الخارجية، والتنافس الدولي على مواردها.
وابأن سيادته أن السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي سيخاطب جلسات المنتدي مستعرضا الأوضاع في السودان كنموذج للقرن الافريقي والبحر الأحمر.
سونا
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