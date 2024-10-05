وزارة العدل تؤكد جاهزيتها لتقديم الخدمات القانونية لسفارة السودان بالقاهره

أكدت وكيل وزارة العدل مولانا/ هويدا علي عوض الكريم جاهزية الوزارة لتقديم كافة الخدمات القانونية لسفارة السودان بجمهورية مصر العربية.

و أشارت، لدي لقائها بسفير السودان بالقاهرة الفريق أول ركن/ عماد عدوى٬ إلى أن تقديم هذه الخدمات القانونية يأتي في إطار ولاية وزارة العدل على أعمال الدولة القانونية في كل أجهزتها بالسلطات الثلاث وفي كل مستويات الحكم.

من جانبه أمن السفير/ عماد عدوى على جاهزية السفارة لإنشاء مكتب قانوني لوزارة العدل لتقديم الخدمات القانونية للسفارة والجالية السودانية، كما وعد بإيجاد معالجات لكل المشاكل التي تواجه منسوبي وزارة العدل بجمهورية مصر العربية. وأشار سعادته إلى أن لقائه بوزارة العدل المصرية سيضم ممثلين لوزارة العدل وذلك لترتيب وتنسيق ما يتعلق بالمسائل التي تطرق لها اللقاء.

و في الختام أمن الجانبان علي ضرورة إيجاد صيغة مثلى لاجراءات الحصول على المستندات الرسميه وتلقي العلاج .