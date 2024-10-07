والي الجزيرة : التوسع في المساحات الزراعية اكبر داعم للقوات المسلحة في معركة الكرامة !!

جدد والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، تأكيده على اهتمام حكومته بالزراعة، والتزامها بتوفير جميع المستلزمات اللازمة لضمان نجاح حصاد محاصيل العروة الصيفية. وأشاد، خلال لقائه بوفد من قرى سرحان بمكتبه، بصمود أهل الولاية ودعمهم للقوات المسلحة في مواجهة العدوان.

وأشار الوالي إلى أن زيادة الإنتاج وتوسيع المساحات الزراعية يمثلان دعماً كبيراً للقوات المسلحة في معركة الكرامة. كما أوضح أن الاستعداد المبكر والجهود المبذولة تبشر بموسم حصاد ناجح وإنتاجية عالية في جميع محاصيل العروة الصيفية.

وأكد أن هذا الموسم يبشر بمحصول وفير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير جميع المستلزمات المطلوبة للحصاد، إلى جانب الاستعداد المبكر للعروة المقبلة.