شاهد بالفيديو “انا في حلم ولا في علم” .. الدموع والبكاء مشهد لأم سودانية تستقبل جنود القوات المسلحة وقائدهم في بحري

مشهد لأم سودانية تستقبل جنود القوات المسلحة وقائدهم .. وهم يبادلونها التحية في وقار ..

( انا في حلم ولا في علم)

بعبارات بسيطة وصادقة إختزلت كل الحكايا.. !!

ومن حناياها تفجرت مشاعر الصدق تحكي قصة ذلك العشق النبيل بين هذا الجيش وشعبه في صدور الأمهات ..