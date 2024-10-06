وزير الصحة الإتحادي يلتقي ناظر نظارة الكواهلة دوبا

وكشف الوزير عن طرق عديدة لإيصال الإمداد الدوائي لكل ولايات السودان المختلفة،لافتاً الشراكة الفاعلة مع المجتمع،ملتزماً باعادة التاهيل لمستشفى دوبا بعد نهبها من قبل مليشيات الدعم السريع الجنجويد وفق خطة عاجلة بعد الحرب ، معربا عن سعادته بانتصارات القوات المسلحة.

من جانبه قال احمد يوسف ناظر الكواهلة دوبا ، أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الصحية بالمنطقة و دور المجتمع في تقديم السند و الإهتمام بصحة المواطن،مشيداً بالدور الكبير الذي ظلت تقوم وزارة الصحة الإتحادية خلال الفترة السابقة، معرباً عن أمله في أن يتحقق الأمن و الاستقرار و السلام في السودان، واضاف أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق لاستمرار الخدمات الصحيةبالمنطقة،مشيراً الى أن المليشيا الإرهابية المتمردة التي ارتكبت فظائع وجرائم ممنهجة ضد الشعب، مندداً بالهجمات البربرية التي شنتها على مواطني قري ولاية الجزيرة، كاشفاً عن تدمير ونهب مستشفى دوبا من قبل مليشيات الدعم السريع الجنجويد.