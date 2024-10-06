سياسية
وزير الصحة الإتحادي يلتقي ناظر نظارة الكواهلة دوبا
التقى وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم ، السبت بقاعة الحجر الصحي ببورتسودان، ناظر نظارة الكواهلة دوبا ، الناظر احمد يوسف فضل المرجي والوفد المرافق له،’بحضور عدد من قيادات الوزارة .
وتناول اللقاء، السبل المثلى في تقديم الخدمات الصحية بمنطقة دوبا والقرى المحيطة بها والعمل على تطوير الخدمات بالمرافق الصحية ،خاصة المناطق المتاثرة بالحرب والعمل على إيصال الإمداد الدوائي .
ورحب الوزير في تصريح صحفي عقب الإجتماع بكل أعيان المجتمع ، مؤكدا أن السودان بما يتمتع به من إمكانيات وبتكاتف الجميع يمكن أن نصنع واقع افصل للصحة.
وكشف الوزير عن طرق عديدة لإيصال الإمداد الدوائي لكل ولايات السودان المختلفة،لافتاً الشراكة الفاعلة مع المجتمع،ملتزماً باعادة التاهيل لمستشفى دوبا بعد نهبها من قبل مليشيات الدعم السريع الجنجويد وفق خطة عاجلة بعد الحرب ، معربا عن سعادته بانتصارات القوات المسلحة.
من جانبه قال احمد يوسف ناظر الكواهلة دوبا ، أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الصحية بالمنطقة و دور المجتمع في تقديم السند و الإهتمام بصحة المواطن،مشيداً بالدور الكبير الذي ظلت تقوم وزارة الصحة الإتحادية خلال الفترة السابقة، معرباً عن أمله في أن يتحقق الأمن و الاستقرار و السلام في السودان، واضاف أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق لاستمرار الخدمات الصحيةبالمنطقة،مشيراً الى أن المليشيا الإرهابية المتمردة التي ارتكبت فظائع وجرائم ممنهجة ضد الشعب، مندداً بالهجمات البربرية التي شنتها على مواطني قري ولاية الجزيرة، كاشفاً عن تدمير ونهب مستشفى دوبا من قبل مليشيات الدعم السريع الجنجويد.
سونا
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