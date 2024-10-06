عودة أسر سودانية من مصر تزامناً مع انتصارات الجيش

كشف مصدر مسئول (لسونا) بمعبر اشكيت الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية أن المعبر استقبل عدد كبير من السودانيين اللذين نزحوا بسبب الحرب الى مصر وان تلك الأعداد جاءت في إطار العودة الطوعية بعد بشريات الانتصارات التي عمت البلاد الي جانب عدد من المخالفين للوائح الدخول وتم ترحليهم.

واكد المصدر ان عدد الذين عادوا الي البلاد عبر معبر اشكيت في شهر أغسطس بلغ 7890 شخص وفي شهر سبتمبر 12539 غالبيتهم من الأسر .

وقال المصدر بأن اغلب قرار عودة الأسر السودانية من الشقيقة مصر ارتبط بانتصارات القوات المسلحة واسترداد أراضي ولاية الخرطوم مؤخراً ومدن السودان المختلفة بالقضاء على مليشيات التمرد وتزامن مع نداءات والي ولاية الخرطوم بالعودة الي منازلهم عقب استقرار الأوضاع في ام درمان وبحري واجزاء كبيرة من الخرطوم .