بالصور.. والي النيل الأبيض يتفقد جرحى ومصابي معركة تحرير جبل موية بالمستشفي العسكري بكوستي

تفقد الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض يرافقه الدكتور الزين سعد ادم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بالولاية وعددا من أعضاء حكومة الولاية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية برئاسة اللواء معاش سيف اليزل محمد خالد ، تفقدوا جرحى ومصابي معركة تحرير جبل موية بالمستشفى العسكري بكوستي . واطمأن الوالي والوفد المرافق له على أحوال الجرحى واستمع لتقرير مفصل من العقيد الركن طبيب عثمان ابراهيم قائد المستشفى العسكري بكوستي عن اعداد الجرحى الذين وصلوا للمستشفى صباح اليوم ومستوى الخدمات الصحية التي قدمت لهم .
وحيا والي النيل الابيض القوات المسلحة على الانتصارات التي تحققت في كافة محاور العمليات ، وقال إن القوات المسلحة وكل الذين انضوا تحت راياتها من الاجهزة الأمنية المختلفة والمستنفرين وقوات العمل الخاص يخوضون اليوم معركة فاصلة وحاسمه لتحرير جبل موية وفتح الطريق الرابط بين ولاية النيل الأبيض وولاية سنار.
واكد الوالي ان معركة الكرامة في خواتيمها وأن مليشيا الدعم السريع والمرتزقة الى زوال وأن المعركة القادمة ستكون مع العملاء والخونة والمأجورين وتطهيرهم من داخل البلاد .
، وطمأن سيادته أهل النيل الأبيض ان الولاية ستكون خالية من المليشيا المتمردة وأن الترتيبات والاستعدادات جارية مع القيادة العسكرية والقيادة العليا لتحرير محلية القطينة.
من جهته أوضح الدكتور الزين سعد أدم وزير الصحة المكلف ان الولاية فتحت كل أبواب المستشفيات وسخرت كل الامكانيات الطبية والبشرية لتقديم الخدمات الجراحية والطبية لمصابي وجرحى معركة جبل موية مشيرا الي ان وزارته نفذت كافة توجيهات والي النيل الأبيض الذي يرعى ويشرف علي علاج جرحى ومصابي معركة الكرامة منذ بدايتها .
من جانبه أشار العقيد الركن طبيب عثمان ابراهيم قائد المستشفى العسكري بكوستي إلى ان المستشفى استقبلت منذ الصباح الباكر عددا من الجرحى مشيدا بالتنسيق الجيد مع وزارة الصحة مما مكن المستشفى من تقديم الخدمات الضرورية للمصابين.
سونا
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