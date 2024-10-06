سياسية
والي الجزيرة يوجه بإجراء مسوحات لتحديد حجم الاضرار بمحطات المياه
إلتقى الاستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف يوم السبت بمكتبه بالمهندس محمد العوض الجاك مدير هيئة مياه ولاية الجزيرة وذلك بحضور المهندس أسامة بخيت كبير المهندسين بإدارة المياه .
ووجه الوالي بالحصر الفوري للاضرار التي لحقت بمحطات المياه ووضع خطة اسعافية واخرى مستقبلية لحلحلة مشاكل المياه والبدء في المعالجات .
وتعهد بتسخير كافة إمكانيات الولاية لضمان انسياب المياه لإنسان الولاية
واكد ان توفير الخدمات من أولويات حكومته في الفترة الراهنه.
من جانبه أعلن المهندس محمد العوض الجاك مدير هيئة المياه بالولاية جاهزية الهيئة لمعالجة الأضرار التي لحقت بقطاع المياه.
مدير هيئة مياه المناقل المهندس عزالدين مصطفي أعلن عن الفراغ من تكوين اتيام للطواف على محطات المياه لتحديد وحصر الاضرار .
سونا
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