رئيس مجلس السيادة يلتقي والي ولاية كسلا

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يوم السبت، والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق.

وقال والي ولاية كسلا في تصريح صحفي أنه قدم تنويراً لرئيس مجلس السيادة حول مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية بولاية كسلا والجهود المبذولة لتوفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين، وإيواء النازحين جراء تداعيات تمرد المليشيا الإرهابية المتمردة.

وقال الأزرق إن رئيس مجلس السيادة أبدى تجاوباً كبيراً ودعمه لكافة القضايا التي تواجه الولاية وتوفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين.