بالصور .. مركز شباب النهود ينفذ يوماً ترفيهياً لأطفال النازحين بقصر الضيافة

نفذ مركز تأهيل وتدريب الشباب بمحلية النهود بولاية غرب كردفان يوماً ترفيهياً لأطفال النازحين القادمين من محلية بابنوسة وابوزبد ومدينة الفولة وولايات جنوب وشرق دارفور بمركز إيواء قصر الضيافة بمدينة النهود.

حيث شمل اليوم الترفيهي التدريب على الرسم وتقديم هدايا وألعاب للأطفال كما قدم المركز 200 لبسة أطفالية جاهزة بجانب العرض المسرحي والدعم النفسي والتثقيفي لتخفيف الصدمات.

وأكد مدير مركز الشباب بالنهود الأستاذ الريح فضل السيد وقوف المركز مع قضايا النازحين لاسيما الإنسانية واعداً بتقديم ما يمكن تقديمه بالتنسيق مع الشركاء والجهات ذات الصلة.

واشاد مدير مركز الشباب بجهود مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة المكلف المقدم أمن أسامة أحمد الفضل وحرصه التام على التعاون مع مركز شباب النهود في تقديم برامج الدعم النفسي للأطفال الذين تأثروا بالصدمات النفسية وإسناده لاستمرار الجهود في دعم برامج مركز تدريب وتأهيل الشباب املاً في تنشئة جيل وطني قوي ومعافي من الصدمات النفسية .

هذا ووعدت مسؤولة المرأة والطفل بمركز الشباب الاستاذة ام سلمة قسم الله مواصلة المركز في كافة الانشطة المجتمعية.

هذا وتقدمت اسر اطفال النازحين بقصر الضيافة بالثناء لإدارة مركز الشباب بالنهود مؤكدين إن مثل هذه البرامج لها الاثر البالغ في نفوس الاطفال وإعادة الانشراح والبسمة التي غابت لفترات .

فيما ناشد عدد من الاطفال إدارة المركز بالمواصلة في مثل هذه الانشطة .

سونا