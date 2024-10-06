جمعية العون المباشر الكويتية توزع مساعدات ل 7 ألاف أسرة في ٨ ولايات

أعلنت جمعية العون المباشر الكويتية اكمال توزيع سلال غذائية لصالح 7 ألاف اسرة ب 8 ولايات ضمن مشروع حملة الإغاثة العاجلة للمساعدات الانسانية لآلاف الاسر المتضررة من السيول والحرب في السودان بتكلفة تبلغ نحو 1.7 مليون يورو.

وأوضح مدير مكتب منظمة العون المباشر بالسودان الدكتور مزمل عمر ان المساعدات شملت ولاية جنوب كردفان ١٠٠٠ سلة، شمال كردفان ١٠٠٠ سلة، النيل الأبيض ١٠٠٠ سلة، البحر الأحمر ١٠٠٠ سلة متبقي ٥٠٠ سلة سيتم توزيعها في منطقة طوكر خلال الأسبوع الجاري، كسلا ٧٥٠ سلة، القضارف ٧٥٠ سلة، الشمالية ٧٥٠ سلة، نهر النيل ٧٥٠ سلة، مبينا ان هناك ترتيبات لتوزيع المساعدات في المزيد من الولايات.

وأفاد مزمل انهم خاطبوا مفوضية العون الإنساني عن آلية توزيع المساعدات في كل ولاية بعدد السلال الغذائية المقدمة من الجمعية ونوعيتها والعدد المستهدف وتاريخ الوصول، وتقوم المفوضية بتحديد المستحقين ويباشر بعدها فريق الجمعية الميداني بالتوزيع المباشر على المستحقين بوجود وإشراف المفوضية والجهات ذات الصلة، مبينا أن السلال الغذائية المقدمة تحتوي على سكر، زيت، عدس، لبن بدرة، دقيق سيقا وذرة، ومشمع، وتكفي حاجة الاسرة لمدة 45 يوما.

وذكر ان عمليات التوزيع التي تستمر حتى ديسمبر المقبل تزامنت مع برامج أخرى أهمها انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مكافحة الكوليرا والاوبئة في السودان وهو امتداد لمشاريع القطاع الصحي التي استفاد منها نحو 1.3 مليون شخصا، مشيراً إلى أنه تم تدشين المرحلة الثانية لمحاربة الكوليرا بولاية كسلا بحضور وزير الصحة بالولاية، وسيتم الانتقال بالمشروع لولايات أخرى متأثرة بانتشار الكوليرا.

وأعرب الدكتور عمر عن وافر شكرهم وتقديرهم لكافة المتطوعين الذي ساهموا في إنجاح القوافل الاغاثية ولكافة الجهات واهل الخير الذين قدموا الدعم السخي لإنجاح هذا المشروع الاغاثي الإنساني.

سونا