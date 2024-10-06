سياسية
منظمة مشاد: نتأسف لقيام الدعم السريع بمنع المدنيين بالخروج من جزيرة توتي ونهب ما تبقى لديهم من طعام
قالت منظمة مشاد بأننا نتأسف لقيام الدعم السريع بمنع المدنيين بالخروج من جزيرة توتي ونهب ما تبقى لديهم من طعام ومنع وصول أي مساعدات غذائية وصحية للمنطقة
– نستهجن تفاقم الأوضاع اللإنسانية للمدنيين جراء الحصار الذي تفرضه عليهم لأشهر مع صعوبة الحصول على الغذاء والدواء
– نشدد على فتح مسارات آمنة لضمان وصول المساعدات ووضع حد لتصرفات الدعم السريع اللإنسانية التي تنافي المواثيق والبرتكولات الخاصة بحقوق الإنسان
– نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والتدخل لوقف تجاوزات الدعم السريع في حرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية.
الجزيرة – السودان
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