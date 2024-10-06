كباشي يصل ولاية الجزيرة

وصل عضو المجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي صباح اليوم إلى ولاية الجزيرة محلية المناقل يرافقه اللواء الركن حيدر علي الطريفي مشرف عمليات النيل الأبيض.

وكان في إستقباله بحسب إعلام مجلس السيادة الانتقالي.. والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير واللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقه الاولي ولجنة أمن الولاية.

وتلقى كباشي فور وصوله تنويرا كاملا حول سير العمليات العسكرية بمحور الجزيرة.

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