شيخ الأمين من باريس: تكية الفاشر تكية تعمل وتقدم الطعام والمواد التموينية يومياً للآلاف من المواطنين والنازحين

قال الشيخ الأمين عمر الأمين أنه بفضل من الله تعالى، تمكنت من إنشاء تكية جديدة إضافةً لتكية أمدرمان في ولاية شمال دارفور، تحديداً في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة.

الفاشر لفتت أنظار العالم عليها بحجم المعاناة الإنسانية الكبيرة بسبب حصارها وإنقطاع طرق قوافل المساعدات الإنسانية إليها، ولجوء ونزوح الكثير من الأهالي بالمنطقة إليها، فضلاً عن أنها في الأساس تضم العديد من مخيمات النازحين ودور الإيواء.

في ظل تصاعد التحذيرات من إتساع الأزمة الإنسانية بالمدينة، تقدمت فوراً بإنشاء تكية للمساهمة في تخفيف المعاناة التي يعيشها أخواننا وأهلنا في هذه المنطقة.

بتوفيق من المولى الأن التكية تعمل وتقدم الطعام والمواد التموينية يومياً للآلاف من المواطنين والنازحين بمعسكرات النزوح والمتواجدين بدور الإيواء بالأحياء.

‏آمل من أن أتمكن من تقديم المزيد من الدعم للفاشر وتقديم المزيد من العون، وأن يكون هذا العمل له أثر إيجابي على حياة الناس في الفاشر.

تكية الفاشر ستظل تعمل جنباً بأذن الله لتكية أمدرمان حتى أخر لحظة ان شاء الله.

حفظ الله بلادنا وأهلنا جميعاً.

الشيخ الأمين عمر الأمين طه

باريس، فرنسا

رصد وتحرير – “النيلين”