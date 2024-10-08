«أراد اصطحابها للشاطئ».. بوريس جونسون يكشف: بايدن كان معجباً بزوجتي كاري

أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في سيرته الذاتية المرتقبة، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى إعجابًا بزوجته كاري جونسون، التي كانت تبلغ من العمر 33 عامًا آنذاك، خلال زيارته للمملكة المتحدة في عام 2021.

وذكر جونسون أن بايدن “أُعجب قليلاً” بكاري، مشيرًا إلى أن بايدن حضر القمة مع زوجته جيل، وقد مازح قائلاً إنه وكاري قد يتسللان للنزهة بمفردهما على الشاطئ.

وحسبما ورد في كتاب جونسون، قام بايدن بالتوجه إلى كاري بالحديث قائلاً: “لماذا لا نذهب أنا وأنت إلى الشاطئ، ونترك هذا الرجل هنا؟”، بينما أظهرت جيل بايدن علامات التعجب في عينيها.

كما تطرق جونسون في كتابه إلى مسألة لياقة الرئيس بايدن البدنية، حيث أكد أن بايدن رفض زيارة حاملة الطائرات البريطانية الرئيسية بسبب عدد الخطوات. وقال جونسون: “أخبرنا موظفوه أنه لن يصعد على متن حاملة الطائرات الضخمة لدينا؛ لأنها تحتوي على الكثير من الخطوات، مما جعلنا نتساءل عن دلالات ذلك على لياقته البدنية”.

يذكر أن السيرة الذاتية لجونسون Unleased ستصدر في 10 أكتوبر.ومن ضمن ما كشفه بوريس جونسون في كتابه أيضاً أن موظفيه عثروا على جهاز تنصت في حمام مكتبه بعد أن استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء زيارة لوزارة الخارجية البريطانية في عام 2017، حيث كان جونسون يشغل منصب وزير الخارجية البريطاني آنذاك.

صحيفة الخليج