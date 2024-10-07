الباشمهندس أبو بكر حامد نور يناشد مقاتلي قوات معارك الكرامة التمسك بقيم الدين والإنسانية في معاملة أسرى المليشيا المتمردة

إخوتي المقاتلين الشرفاء كما تعلمون إن مليشيا الدعم السريع المتمردة قد غزت السودان بمرتزقة عرب الشتات من دول الجوار وبالمغفلين والعملاء المتعاونين من الداخل، وبتوجيهات المتعهد والوكيل من دولة الشر العربية التي تحرضهم على إرتكاب الفظائع في أهل السودان من قتل وذبح و إغتصاب وسرقة ونهب وترويع وتجويع وكل الموبقات بتوفير الأدوات من سلاح وذخائر وعربات ومدرعات وطيران مسير وقناصين.. فلماذا كل هذا؟؟؟

إخوتي المقاتلين الشجعان من قواتنا المسلحة وقواتنا المشتركة وقوى الإسناد الشعبي المدافعين عن أراضينا وأعراضنا وممتلكاتنا عليكم أثناء الحرب و الإقتتال التمسك والإمتثال بأخلاق وقيم ديننا في الحرب، الذي كنا نطبقه في الميدان ولن نسمح لأى مقاتل أن ينتصر لنفسه في لحظة الغضب أو فرح النصر.

وعليكم التمسك بقيمنا الدينية والإنسانية بعدم قتل الأسير، عدم قتل المرأة، عدم قتل الطفل، عدم قتل كبير السن، عدم إنتهاك أعراض الناس، عدم حرق القرى والمنازل ، عدم تسميم المياه سواء كانت راكداً أو في الآبار، لأن الجنجويد المرتزقة يفعلون كل هذه الموبقات لأنهم بعيدين من قيم الدين والإنسانية، وبالتالى بسبب أفعالهم النجسة ينهزمون ويهلكون او يتراجعون حتى يفنون باذن الله.

إخوتى المقاتلين الشجعان تمسكنا بهذه القيم في لحظات الشدة هو مفتاح النصر والنصر قادم وقريباً جداً.. وفقنا الله جميعاً لتطهير أرضنا من دنس البغاة الفاسدين .

الله أكبر ، جيش واحد، شعب واحد، مشتركة فوق، قوى الإسناد الشعبي فوق..