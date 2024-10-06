تنوير حول العمليات.. كباشي يصل ولاية الجزيرة

وصل عضو المجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الأحد إلى ولاية الجزيرة محلية المناقل يرافقه اللواء الركن حيدر علي الطريفي مشرف عمليات النيل الأبيض.

وكان في إستقباله والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير واللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقه الاولي ولجنة أمن الولاية،وتلقى سيادته فور وصوله تنويرا كاملا حول سير العمليات العسكرية بمحور الجزيرة .