ابراهيم جابر يتلقي تنويراً بشأن القضايا الدولية فى مواجهة المليشيا المتمردة وداعميها

تلقى الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، إحاطة مفصلة حول سير الأداء في وزارة العدل وخططها لملاحقة الميليشيات المتمردة وداعميها على المستوى الدولي.

خلال الاجتماع الذي عُقد الأحد مع وزير العدل، مولانا معاوية عثمان محمد خير، تمت مناقشة الأنشطة التي تنفذها الوزارة، بما في ذلك القضايا الدولية التي تسعى وزارة العدل واللجنة الدولية المختصة إلى رفعها ضد الميليشيات الإرهابية المتمردة والدول الداعمة لها، في إطار التزام مبدأ عدم التساهل مع أي جهة تنتهك سيادة وكرامة الشعب السوداني.

كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإصلاح العديد من التشريعات القانونية، إضافة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها مع بعض الدول الإفريقية لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، خصوصاً فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب. وقد تم التأكيد على أن التجارب المحيطة التي تشبه التجربة السودانية في هذا المجال توفر فرصًا هامة للتعاون والتعلم المتبادل.