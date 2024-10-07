افتتاح مكتب للجوازات بمحلية بربر

وأشار مدير تنفيذى بربر بأن افتتاح مكتب للجوزات بالمحلية سيساهم فى تخفيف العبء عن كاهل انسان المحلية ..محييا كل الذين كانوا وراء هذا العمل مبينا وقفته ودعمه للمكتب بما يخدم انسان المحلية وانسانها.

من جانبه مدير الجوازات بالمحلية ، قدم نبذة عن عمل مكتب الجوازات وما يقدمه من خدمة لإنسان المحلية شاكرا كل الفعاليات والجهات التى وقفت مع انشاء وافتتاح مكتب جوازات محلية بربر.مبينا بأنه سيتم تدشين العمل اعتبارا من يوم الاثنين.