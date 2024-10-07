سياسية
افتتاح مكتب للجوازات بمحلية بربر
التقى الأستاذ حسن ابراهيم كرار المدير التنفيذي لمحلية بربر .بالمقدم شرطة/الحسن معاوية الطيب ايوبيه مدير جوازات بربر بمكتبه برئاسة المحلية ببربر يوم الأحد.
وأشار مدير تنفيذى بربر بأن افتتاح مكتب للجوزات بالمحلية سيساهم فى تخفيف العبء عن كاهل انسان المحلية ..محييا كل الذين كانوا وراء هذا العمل مبينا وقفته ودعمه للمكتب بما يخدم انسان المحلية وانسانها.
من جانبه مدير الجوازات بالمحلية ، قدم نبذة عن عمل مكتب الجوازات وما يقدمه من خدمة لإنسان المحلية شاكرا كل الفعاليات والجهات التى وقفت مع انشاء وافتتاح مكتب جوازات محلية بربر.مبينا بأنه سيتم تدشين العمل اعتبارا من يوم الاثنين.
وتشير متابعات سونا لاكتمال كافة التحضيرات والترتيبات من أجهزة حديثة لافتتاح مكتب جوازات بربر ومركز ثابت يقوم باستخراج الجواز الإلكتروني عبر أجهزة تقنية حديثة .
سونا
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